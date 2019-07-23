Российская легкоатлетка после победы пробежала круг почёта с пледом вместо флага

Отечественные спортсмены не могут использовать национальный флаг из-за санкций в отношении ВФЛА.

Российская прыгунья с шестом Аксана Гатауллина совершила необычный круг почёта после победы на юниорском чемпионате Европы в Швеции.

Спортсменка не могла использовать флаг России, так как выступала в нейтральном статусе, поэтому пробежалась с пледом.

— У меня возникла идея в случае победы взять что-то вместо флага. Думала только, что бы такое выбрать посмешнее, — приводит слова прыгуньи "Спорт-Экспресс".

По словам россиянки, соперницам и зрителям понравилось её представление. Гатауллина победила с результатом 4,36 метра. Это лучший юниорский результат сезона в мире. Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) из-за допинговых проблем лишена членства в международной федерации, вследствие чего российские спортсмены выступают под нейтральным флагом.