Токио выразил протест России и Южной Корее из-за инцидента в Японском море

Японское правительство выразило протест Москве и Сеулу из-за авиаинцидента в районе спорных островов Такэсима. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Напомним, ранее Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея заявил, что российские военные самолёты якобы два раза нарушили южнокорейское воздушное пространство в районе Японского моря. В результате по тревоге были подняли корейские истребители F-15K и F-16K, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов из пулемёта.
— Подобные действия над нашей территорией неприемлемы, — заявили в Правительстве Японии.
В Министерстве обороны России заявили, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полёт над нейтральными водами Японского моря.
Спор за группу островов Такэсима ведётся между Японией и Кореей. После Второй мировой войны острова перешли под управление Сеула, но в последние годы Токио всё чаще утверждает, что Такэсима является исконно японской территорией.
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