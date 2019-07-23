Москва попала в топ-20 самых посещаемых туристами столиц

По совокупности показателей столица России заняла 19-ю строчку, однако по некоторым пунктам в отдельности Москва признана одним из лидеров.

Москва вошла в топ-20 самых востребованных городов Европы у туристов. Такие данные приводит портал momondo.ru. Поясняется, что эксперты международного сервиса составили свой рейтинг на основе интернет-запросов на отели пользователей. Например, среди европейских столиц по показателю доступности отелей высшей категории Москва занимает седьмое место. А в тройке лидеров — Лондон, Париж и Амстердам.

По данным портала, в среднем, чтобы провести ночь в российской столице, туристу необходимо пять тысяч рублей. В общемировом рейтинге из 50 мест российская столица заняла 25-е по данному критерию. Самыми дорогими местами названы отели Монако, Багамских и Сейшельских островов, Израиля и острова Маврикий. Средняя стоимость номера в этих странах обойдётся в сумму от 13,9 до 26,8 тысячи рублей.

Самыми дешёвыми признаны отели в столицах Лаоса, Казахстана, Камбоджи, Турции и Индонезии — от 2,4 до 3,5 тысячи рублей.

Московские пятизвёздочные отели в среднем предлагают номер по сумме 9,25 тысячи рублей. В то же время аналогичные отели в Осло, Копенгагене, Париже и Берне стоят от 20 до 24 тысяч рублей за сутки. Но абсолютным лидером является Монако — более 40 тысяч рублей.

А дешевле всего снять номер с повышенным уровнем комфорта удастся в столицах Турции, Малайзии, Венесуэлы, Туниса и Индии. Туристам для этого придётся подготовить от 4,9 до 7,4 тысячи рублей за сутки.