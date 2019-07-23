Житель Марий Эл похитил девочку из детского сада

Его задержали по горячим следам. С пятилетней малышкой всё в порядке — она жива и здорова.

В Марий Эл 44-летнего местного жителя задержали по обвинению в похищении пятилетней девочки с территории детского сада, сообщает республиканское СУ СК РФ.

По предварительным данным, 16 июля обвиняемый забрал ребёнка из дошкольного учреждения через забор. На установление личности злоумышленника и его задержание у правоохранителей ушло менее часа.

Как отметили в ведомстве, ещё одно уголовное дело возбуждено по факту халатности работников детского сада. По данным РИА "Новости", с похищенным ребёнком всё в порядке, девочка жива и здорова.

Обвиняемый находится под стражей, расследование уголовных дел продолжается.

Напомним, пять лет назад с территории детского сада в Томске была похищена трёхлетняя девочка. Тело Вики было найдено спустя несколько дней после случившегося. Убийца девочки, который почти сутки издевался над ней и насиловал, покончил с собой.