В ГД назвали бесчеловечной идею Вакарчука о "сосуществовании" Украины с Россией

Подобными законами ограничивается право на свободу слова и на беспрепятственное перемещение граждан по всему миру, считает Антон Морозов.

Предложение лидера украинской партии "Голос" музыканта Святослава Вакарчука о необходимости закона о "сосуществовании" Украины и России является бесчеловечным подходом. Такое мнение Лайфу высказал член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

— Я считаю, что это вообще бесчеловечных подход, когда кому-то ограничивают куда-то въезд-выезд. Если это преступник какой-то, рецидивист опасный для общества, то тогда понятно, его нужно изолировать. А если просто политик, который ездит, общается со своими сторонниками, какой-то общественный деятель, артист, то ограничивать ему куда-то въезд, ставить какие-то искусственные препятствия — это всё равно что сдерживать реализацию основных положений конституции, — сказал парламентарий.

Этим законом, в частности, будут нарушать право на свободу слова и ограничивать право беспрепятственного перемещения граждан по всему миру. В связи с этим депутат призвал украинских коллег снять ограничения и следовать примеру России — никого и ни в чём не ограничивать.

Напомним, ранее Вакарчук предложил сажать в тюрьму сроком до 15 лет не уполномоченных Киевом переговорщиков с Россией. Он также заявил о необходимости внести соответствующие изменения в статью о госизмене.