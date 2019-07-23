Путин поручил проверить соблюдение законодательства из-за пожаров в Приангарье

11 июля жителям региона вновь запретили ходить в лес из-за масштабного возгорания.

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить соблюдение законов при использовании лесов в Иркутской области, где в мае происходили пожары.

— Генпрокуратуре провести проверку соблюдения законодательства Российской Федерации физическими и юридическими лицами, использующими леса в муниципальных районах Иркутской области, на территориях которых в мае 2019 года произошли лесные пожары, — сказано в размещённом на сайте Кремля перечне поручений, которые глава государства дал по итогам пленарного заседания шестого медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость".

Также российский лидер поручил проверить соблюдение законов страны властями Иркутской области при осуществлении возложенных на них полномочий по профилактике и ликвидации лесных пожаров и по ликвидации последствий таких происшествий.

Ответственным за выполнение поручений назначен генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он должен отчитаться о ходе проверки до 1 сентября 2019 года.

11 июля жителям Иркутской области из-за лесных пожаров запретили ходить в лес. Площадь возгорания превысила 217 тысяч гектаров.

Напомним, в мае в ходе медиафорума ОНФ президент заявил, что в Иркутской области остро стоит проблема криминального использования леса.