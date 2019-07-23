Путин поручил губернаторам реагировать на сообщения СМИ о нарушении прав граждан

Президент России Владимир Путин дал поручение главам субъектов организовать мониторинг СМИ на предмет сообщений о нарушении законодательства, прав и свобод граждан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Также в документе говорится о необходимости разработки механизма по принятию эффективных мер реагирования в случае совершения таких нарушений.
Перечень поручений Путин утвердил по итогам пленарного заседания шестого медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", который прошёл 16 мая 2019 года.
Ранее президент России поручил ввести мораторий на господдержку разработки месторождений нефти.
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