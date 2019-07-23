Задержан директор лагеря под Хабаровском, где пожар унёс жизнь троих детей

Следователи задержали директора детского оздоровительного лагеря в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли трое детей, Максима Кузнецова. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Сейчас он находится на допросе в местном отделении СУ СКР.

Пожар на территории лагеря произошёл среди ночи, когда дети уже спали. Из 26 палаток 20 — сгорели. Сразу стало известно о первой жертве пожара, ей оказалась девочка, которой сегодня должно было исполниться 11 лет. Ещё двое детей скончались в реанимации.

По словам одной из отдыхавших в лагере девочек, пожар мог начаться из-за футболки или полотенца, повешенных на обогреватель.