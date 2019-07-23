В Москве продлён "жёлтый уровень" опасности из-за дождя и грозы

Из-за ливней и гроз "жёлтый уровень" опасности будет действовать в Москве и Московской области до 12:00 25 июля. Об этом сообщается на официальном портале Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации.

— Погода потенциально опасна. Период предупреждения с 12:00 23 июля до 12:00 25 июля, — говорится в сообщении.

Синоптики объясняют: на столичный регион надвигается небольшой волновой циклон с юго-запада, оттуда же потянутся кучево-дождевые облака. Местами пройдут ливни, переходящие в грозу. Всё это ограничит приток солнечного тепла.

Такой же уровень опасности объявлен в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях.

При этом, как ранее писал Лайф, на этой неделе жителей столицы ожидает тёплая, хоть и дождливая погода. Синоптики обещают, что температура воздуха в Москве прогреется до 20−22 градусов тепла.