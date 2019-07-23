В Хабаровском крае объявят траур по погибшим в палаточном лагере детям

Власти Хабаровского края объявят в регионе траур по детям, погибшим при пожаре в палаточном лагере. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

— В крае с 24 июля будет объявлен траур, — отметили в правительстве.

Представитель пресс-службы отметил, что семьи погибших получат по одному миллиону рублей.

Напомним, что 22 июля в оздоровительном лагере на территории ГК "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар, в результате которого погибли трое детей. По одной из версий, возгорание могло начаться из-за обогревателя в палатке, в частности, из-за оставленных на нём футболки или полотенца.