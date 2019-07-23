СБУ завела дело на кинопрокатчиков, заподозрив их в работе на спецслужбы РФ

Служба безопасности Украины расследует уголовное дело, подозревая все кинопрокатные компании страны в работе на российские спецслужбы, сообщают "Украинские новости".

Как отмечается, дело открыто на основании обращения депутата Верховной рады. По данным парламентария, рынок кинопроката на Украине поделён между несколькими компаниями, ежегодно получающими около 100 миллионов долларов в виде кассовых сборов. Как утверждается, они появились на украинском рынке как дочерние предприятия российских компаний, а их конечными владельцами являются граждане РФ.

Из обращения депутата следует, что деятельность этих компаний на Украине приводит к необходимости сокрытия сверхприбылей, в том числе "путём сомнительных перечислений в адрес российских компаний за прокатные права".

В фабуле уголовного дела подчёркивается, что указанные противоправные перечисления не остались без внимания российских спецслужб. Заручившись их поддержкой, владельцы компаний якобы используются как агенты влияния на Украине и диктуют условия на рынке киноиндустрии, саботируя продвижение и показ украинских картин.

Уточняется, что в рамках расследования сотрудники Службы безопасности Незалежной попросили суд предоставить доступ к банковским счетам кинодистрибьюторов "Киномания" и "Вольга Украина". Это ходатайство было удовлетворено, и следователи получили доступ к содержащим банковскую тайну документам.