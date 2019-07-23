Лайф публикует фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Адыгее

По предварительной информации, причиной происшествия могла стать ошибка пилотирования.

В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места крушения вертолёта Ми-2 в районе аула Панахес Тахтамукайского района Адыгеи. На кадрах видно, что от сильного удара об землю произошло разрушение части конструкций машины — оторвало хвостовую часть, оказались сломаны лопасти несущего винта.

В результате ЧП пострадал один человек — пилот вертолёта. Лётчик был доставлен в больницу посёлка Энем.

Как считает руководитель ООО Авиационное предприятие "Трансхимавиа" Виталий Малиевский, причиной крушения могла стать ошибка пилотирования. Ведь проверка техники перед полётом показала, что вертолёт был исправен.

— Это опытный пилот, 42 года ему. Предварительная причина — ошибка пилота, скорее всего, была, — сказал ТАСС Малиевский.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что на Камчатке при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 пострадало десять человек.