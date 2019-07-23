Лайф публикует фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Адыгее

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Фото © LIFE

По предварительной информации, причиной происшествия могла стать ошибка пилотирования.

В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места крушения вертолёта Ми-2 в районе аула Панахес Тахтамукайского района Адыгеи. На кадрах видно, что от сильного удара об землю произошло разрушение части конструкций машины — оторвало хвостовую часть, оказались сломаны лопасти несущего винта.

В результате ЧП пострадал один человек — пилот вертолёта. Лётчик был доставлен в больницу посёлка Энем.

<p>Фото © LIFE</p>

Как считает руководитель ООО Авиационное предприятие "Трансхимавиа" Виталий Малиевский, причиной крушения могла стать ошибка пилотирования. Ведь проверка техники перед полётом показала, что вертолёт был исправен.

Это опытный пилот, 42 года ему. Предварительная причина — ошибка пилота, скорее всего, была, — сказал ТАСС Малиевский.

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, ранее Лайф сообщал, что на Камчатке при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 пострадало десять человек.

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