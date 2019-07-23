Водитель троллейбуса решил разыграть коллегу и случайно убил её

Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Новосибирске троллейбус снёс бетонный навес, который упал на диспетчера и кассира Кировского депо. Одна женщина погибла, вторая получила травмы. Об этом сообщает интернет-портал НГС.

— Девушка 1984 года рождения получила тяжёлую травму позвоночника, она находится в НИИТО. Вторая женщина скончалась на месте, — рассказал сотрудник ГИБДД Владислав Савченков.

Троллейбус двигался по территории депо, когда правым внешним углом кузова зацепил бетонную опору, поддерживавшую плиту козырька здания. По словам одного из сотрудников депо, женщины вышли покурить на крыльцо. Водитель решил пошутить над ними, сделав "наезд", но при этом задел столб. Женщина, работавшая кассиром, погибла. Отмечается, что водитель при этом был трезв.

По факту смерти сотрудницы депо возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненедлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").