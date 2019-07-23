В Литве назвали белорусскую АЭС "главной угрозой" для Европы

Планы Минска по запуску Белорусской АЭС являются главной угрозой для Европы, передаёт "Sputnik Литва" со ссылкой на депутата Сейма Литвы от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Жигимантаса Павилениса.

По его мнению, Вильнюсу стоит заняться укреплением, а также энергобезопасностью региона, а не игнорировать все риски, которые могут быть связаны с работой электростанции.

— Если Белоруссия осуществит свои планы по запуску электростанции осенью 2019 г., то это будет огромным ударом для всей Европы, — сказал Жигимантас Павиленис.

Также он добавил, что для противодействия и предотвращения данного "угрожающего" проекта потребуется много усилий, однако они будут оправданы.

Напомним, что белорусская атомная станция типа АЭС-2006 расположена у северо-западной границы Белоруссии в агрогородке Ворняны (в 50 километрах от столицы Литвы Вильнюса). Согласно планам, первый блок АЭС должен быть введён в 2020 году, второй — в 2021 году.