Губернатор Хабаровского края — о ЧП в лагере: Пожгли детей, отвечать некому

По последним данным, жертвами стали четверо школьников. В регионе будет объявлен траур.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал раскритиковал подчинённых в ходе совещания, на котором обсуждался пожар в оздоровительном лагере, где погибло четыре ребёнка. По словам главы региона, теперь сотрудники различных ведомств будут говорить, что произошедшее — "не в их компетенции".

— Послушайте меня. Вы слышите все? Хорошо слышите? Со слухом нормально? В октябре Роспотребнадзор выдал разрешение на пребывание, на пребывание когда, в июле? Пожгли детей и "не в нашей компетенции". А в чьей это компетенции? Я вот хочу знать, разрешение на палаточный городок кто-то давал или нет? — сказал Фургал, подчеркнув, что, "когда дело доходит до ответственности, отвечать некому".

Губернатор вспомнил о гибели 14 школьников на Сямозере в Карелии летом 2016 года, когда "как котят потопили детей". В марте бывший директор лагеря, в котором отдыхали несовершеннолетние, была приговорена к колонии.

— Поставить на своё усмотрение лагерь, палатки, завезти любое количество детей, какое ему заблагорассудится, можно кормить, можно не кормить, можно сжигать, я правильно понимаю? И никто не имеет права проверить и сделать предписание. Вы сейчас про это сказали? Я поеду к родителям, чьи дети там, и к родителям, чьи дети пострадали, я хотел бы, чтобы со мной присутствовали ответственные люди, те, кто это допустил, — заявил глава Хабаровского края.

Ранее Фургал сообщил, что палаточный лагерь на территории базы отдыха "Холдоми" работал без разрешения.

Напомним, 22 июля в оздоровительном лагере на территории ГК "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар, в результате которого погибли четверо детей. По одной из версий, возгорание могло начаться из-за обогревателя в палатке, в частности, из-за оставленных на нём футболки или полотенца. С 24 июля в регионе будет объявлен траур по погибшим.