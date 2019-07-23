Ещё один ребёнок умер в реанимации после пожара в лагере. Жертв уже четверо

Мальчик, который скончался в реанимации, помогал выводить из палаток других детей, не замечая, что сам получил серьёзные ожоги.

Число жертв пожара в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае увеличилось до четырёх человек. Как стало известно Лайфу, несколько минут назад в реанимации районной больницы пгт Солнечный скончался 11-летний мальчик.

По всей видимости, речь идёт о маленьком герое, о котором СМИ рассказывали ранее. Мальчик помогал выводить из палаток других детей, в том числе девочек из соседних отрядов, причём сам получил серьёзные ожоги. Сообщалось, что вскоре он впал в кому и был помещён в реанимацию, однако спасти его не удалось.

Напомним, что пожар на территории лагеря произошёл среди ночи, когда дети уже спали. Сразу стало известно о первой жертве пожара, ей оказалась девочка, которой сегодня должно было исполниться 11 лет. А сегодня утром в реанимации умерли две её подруги.

По одной из версий, возгорание могло начаться из-за обогревателя в палатке, в частности из-за оставленных на нём футболки или полотенца

Директор лагеря Максим Кузнецов уже задержан. По последним данным, он находится на допросе в местном отделении СУ СКР.