Федерация автовладельцев России поддержала идею сузить парковочные места

По мнению экспертов, новые стандарты помогут разрешить проблему дефицита машино-мест.

Инициатива по уменьшению размера парковочных мест для легковых автомобилей в городах будет способствовать решению проблемы нехватки парковочного пространства. Об этом в беседе с газетой "Известия" заявил глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

— Считаю, что это правильная идея. Новый стандарт будет действовать как раз на всю страну, — сказал он.

Напомним, на сегодняшний момент минимальные размеры парковочного места для легкового автомобиля составляют 5,3 метра в длину и 2,5 метра в ширину.

Согласно новым правилам предполагается сократить размер машино-места на 0,5 метра в ширину и на 0,3 метра в длину. Однако размеры машино-места также будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части размечена парковка.

Планируется, что новый стандарт будет утверждён уже в ноябре этого года.