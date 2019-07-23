Лайфу стали известны подробности падения ребёнка с 11-го этажа в Москве

По словам матери, её сын самостоятельно залез на подоконник, когда она мыла посуду.

Стали известны подробности чудесного спасения трёхлетнего мальчика после падения с 11-го этажа в Москве. Как выяснилось, скорую помощь вызвала соседка, живущая на первом этаже. Женщина услышала, как пролетел ребёнок. По предварительной информации, мальчика спасло то, что он упал на листву деревьев. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошёл, когда мама мыла посуду. Мальчик залез на подоконник, продавил москитную сетку, после чего выпал из окна. По предварительным данным, у ребёнка сотрясение мозга и сломано бедро.

Санавиацией ребёнок был доставлен в клинику Леонида Рошаля в тяжёлом состоянии, где его поместили в реанимационное отделение.