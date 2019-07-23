Медведев поручил проверить аналогичные сгоревшему под Хабаровском лагеря

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил организовать проверку всех лагерей, подобных сгоревшему в Хабаровском крае. Об этом глава правительства заявил на совещании с вице-премьерами.

— Нужно понять, сколько вообще таких лагерей, где в палатках живут, используют обогревательные элементы — это в целом абсолютно недопустимо, — отметил премьер.

Напомним, что пожар в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае унёс жизни четырёх человек. Изначально сообщалось об одной погибшей девочке, которой сегодня должно было исполниться 11 лет. А сегодня утром в реанимации умерли две её подруги. Позднее в больнице скончался 11-летний мальчик.

По одной из версий, возгорание могло начаться из-за обогревателя в палатке, в частности из-за оставленных на нём футболки или полотенца.

Директор лагеря Максим Кузнецов уже задержан. По последним данным, он находится на допросе в местном отделении СУ СКР.