Москву ждёт ультраполярное вторжение, похолодает до 14 градусов

Спустя несколько дней температура воздуха снова должна вернуться на уровень в 20 градусов.

В начале следующей недели в Москве ожидается похолодание до 14−15 градусов из-за холодного арктического воздуха. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

— В воскресенье в первой половине дня температура ещё, может быть, достигнет отметки 20 градусов, а потом начнётся адвекция холодного воздуха. Даже не исключено, что это будет ультраполярное вторжение, — рассказала метеоролог.

По словам специалиста, в столице похолодает градусов на десять. Также отмечается, что ночи будут очень холодными. Впрочем, такая температура продлится лишь несколько дней, а потом снова вернётся на уровень в 20 градусов.

Ранее в столице был продлён жёлтый уровень опасности из-за дождя и грозы.