В Shazam назвали самые разыскиваемые россиянами песни

Согласно данным сервиса, лидером по числу поисковых запросов стала композиция одной из российских певиц.

Приложение по поиску музыкальных композиций Shazam опубликовало рейтинг десяти самых разыскиваемых песен в России и мире за первое полугодие 2019 года. По данным сервиса, самой разыскиваемой среди россиян песней стала композиция Life отечественной певицы Zivert.

Вторую позицию в рейтинге занял трек диджея Ilkay Sencan — Do it. Третья строчка закрепилась за композицией продюсера Aaron Smith feat. Luvli — Dancin (Krono Remix). Также в топ-10 вошли песни: Artik & Asti feat. Артём Качер — "Грустный дэнс", Billie Eilish — bad gu, Havana feat. Yaar — I Lost You, Звонкий — Golosa, Don Diablo feat. Emeli Sande & Gucci Mane — Survive, Ariana Grande — 7 Rings и Filatov & Karas — Au Au, сообщает ТАСС.

Поисковые запросы в целом по миру вывели на первое место в 2019 году трек Calma (Remix) пуэрториканских исполнителей Pedro Capo и Farruko. Но самым запрашиваемым в приложении Shazam автором назван продюсер и диджей Calvin Harris. Среди исполнительниц названа американка Billie Eilish.

При этом именно этой певице удалось установить рекорд по продолжительности нахождения в лидерах рейтинга. Её песня Bad Guy в течение десяти недель была самой разыскиваемой пользователями сервиса.