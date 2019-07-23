Стало известно о состоянии 10-летнего мальчика, которого отец держал на цепи

С ним продолжают работать психологи, они помогают школьнику выстроить отношения с мамой.

Мальчик из Краснодарского края, которого мог держать на цепи собственный отец, адаптировался в детском коллективе реабилитационного центра. Туда десятилетний ребёнок был помещён на основании заявления мамы, сообщили в аппарате регионального уполномоченного по правам ребёнка.

Как отмечается, со школьником продолжают работать психологи и другие специалисты, они оказывают необходимую помощь в выстраивании детско-родительских отношений с мамой. Тихон несколько лет жил с отцом по решению суда, его родители находятся в разводе с 2011 года.

— Ребёнок контактен, адаптировался в детском коллективе, — сказано в сообщении.

Уточняется, что при осмотре у него не было выявлено видимых телесных повреждений.

Напомним, 10-летний Тихон пришёл с цепью на шее в продовольственный магазин, пока его отец и беременная мачеха отправились в перинатальный центр. Мальчик рассказал, что на цепь его периодически сажал папа. 46-летний мужчина при этом утверждает, что сын приковал себя сам. СК возбудил против отца ребёнка уголовное дело, мужчину подозревают в незаконном лишении несовершеннолетнего свободы.