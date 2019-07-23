Россияне стали меньше покупать, но чаще ходить в магазин

В период с 2012 по 2018 год размеры упаковок повседневных товаров снизились на 7–20%.

Россияне стали ходить в магазины чаще, но покупать меньше. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ассоциации "Руспродсоюз" Ирину Нагайцеву.

— Достаточно новый тренд урбанизации диктует свои правила. Времена, когда население закупало продукты объёмными партиями впрок, давно прошли, — рассказала Нагайцева.

По её словам, покупатели идут в магазин за товарами на один-два приёма пищи. Для этого хватает и небольшой упаковки. Кроме того, размеры упаковок снизились из-за невысокой покупательной способности и высокой конкуренции на полках магазинов. Тем самым производители вынуждены искать методы удешевления товаров.

Согласно результатам исследования компании GfK Rus, в период с 2012 по 2018 год производители повседневных товаров уменьшали размеры упаковок на 7–20%, сохраняя при этом цену или же незначительно снижая её.

Ранее исследование показало, на чём россияне никогда не экономят при падении доходов.