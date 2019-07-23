Россияне стали меньше покупать, но чаще ходить в магазин

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Фото © Pixabay

В период с 2012 по 2018 год размеры упаковок повседневных товаров снизились на 7–20%.

Россияне стали ходить в магазины чаще, но покупать меньше. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ассоциации "Руспродсоюз" Ирину Нагайцеву.

Достаточно новый тренд урбанизации диктует свои правила. Времена, когда население закупало продукты объёмными партиями впрок, давно прошли, — рассказала Нагайцева.

По её словам, покупатели идут в магазин за товарами на один-два приёма пищи. Для этого хватает и небольшой упаковки. Кроме того, размеры упаковок снизились из-за невысокой покупательной способности и высокой конкуренции на полках магазинов. Тем самым производители вынуждены искать методы удешевления товаров.

Согласно результатам исследования компании GfK Rus, в период с 2012 по 2018 год производители повседневных товаров уменьшали размеры упаковок на 7–20%, сохраняя при этом цену или же незначительно снижая её.

Ранее исследование показало, на чём россияне никогда не экономят при падении доходов.

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