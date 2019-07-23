Разработчик "Тигров" планирует оснащать бронёй гражданские автомобили

ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК), которая производит армейские автомобили высокой проходимости "Тигр", планирует заняться внутренним бронированием гражданских автомобилей. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Александр Красовицкий.
— Компания в качестве одного из направлений рассматривает производство машин с внутренним бронированием, — заявил собеседник агентства.
По его словам, в первую очередь это будут машины для банков. Также автомобили скрытого бронирования будут предлагать специальным подразделениям.
В отличие от бронеавтомобилей, внешне подобные машины ничем не отличаются от обычных гражданских — броня интегрирована и скрыта элементами кузова.
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