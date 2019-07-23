Азаров объяснил, почему Зеленскому сложно сформировать сильную команду

Поскольку в Верховную раду пришло много "случайных" людей, президенту Украины Владимиру Зеленскому будет сложно сформировать хорошую команду. Такое мнение в беседе с журналистами выразил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Политик назвал результаты внеочередных парламентских выборов, которые состоялись на Украине в воскресенье, 21 июля, действительно "уникальными".

— Впервые за 28 лет существования независимой Украины группа людей, которую даже трудно назвать политической партией, победила с разгромным результатом, — сказал Азаров.

Экс-премьер пояснил, что среди новых депутатов много новых лиц — от опытных управленцев и директоров крупных предприятий до "случайных" людей, вроде организаторов мероприятий и "девочки Тани, которая написала про себя, что любит танцы и черешню".

По мнению Азарова, результаты выборов в Раду свидетельствуют о том, что большинство украинцев с недоверием относятся к тем, кто пришёл во время "переворота", и к тем, кто находится при власти больше 20 лет.

— Политическая система прогнила намертво. Лучше девочка с улицы, чем гендиректор предприятия, — заметил он.

В таких условиях Зеленскому не хватает сильной политической команды. У президента Украины её нет ни в регионах, ни в "низах" власти, ни в Раде — в этом его отличие от других партий, считает экс-премьер. При этом сумеет ли лидер Незалежной "подтянуть" эту команду, является очень сомнительным фактором, подчеркнул Азаров.

Впрочем бывший премьер отметил, что партии Зеленского удалось сделать то, что ранее не удавалось сделать никому, — "очистить Украину от режима Порошенко".

— Я не вижу другой политической силы, которая могла бы это сделать. Благодаря этой команде по Киеву (в Раду. — Прим. Лайфа) не прошёл ни один нацист, — заключил Азаров.

Напомним, что внеочередные выборы состоялись на Украине 21 июля. По итогам обработки 91,97% протоколов партия "Слуга народа" сохранила лидерство, набрав 43,11% голосов. На втором месте — партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — За жизнь", которую поддержали 13% избирателей, на третьем — партия "Батьковщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, за которую проголосовало 8,17% граждан.

Ранее немецкие СМИ ужаснулись результатам выборов в Верховную раду.