Глава МЧС поручил проверить детские лагеря и базы отдыха

Проверки не должны проводиться по формальному признаку, заявил глава ведомства Евгений Зиничев.

МЧС России проведёт внеплановые проверки оздоровительных детских лагерей и других баз отдыха. Об этом заявил глава ведомства Евгений Зиничев.

— Органам Госпожнадзора в срочном порядке провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности, а также на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей, — сказал он.

Он добавил, что проверки не должны проводиться по формальному признаку. Зиничев также потребовал принять самые жёсткие меры в отношении собственников оздоровительного заведения, где произошла трагедия, а также должностных лиц.

Напомним, что страшный пожар в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае унёс жизни четырёх детей. По одной из версий, возгорание могло начаться из-за обогревателя в палатке, в частности из-за оставленных на нём футболки или полотенца. По делу о пожаре задержаны двое подозреваемых, среди них директор лагеря.