В Минсельхозе не увидели рисков потери урожая из-за гибели пчёл

Количество погибших пчелосемей невелико по сравнению с их общей численностью в нашей стране.

В Министерстве сельского хозяйства России заявили, что гибель пчёл не повлияет на размеры урожайности сельхозкультур. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Минсельхоза, на середину июля в России погибло только 1,3% пчелосемей. В связи с этим риски сокращения размеров урожая отсутствуют.

Напомним, летом 2019 года в России зафиксировано массовое вымирание пчёл, затронувшее много регионов, в числе которых Курская, Саратовская, Ульяновская, Воронежская, Тамбовская и Липецкая области, республики Удмуртия и Марий Эл, а также Алтайский край. По мнению учёных, причиной этого может быть нарушение требований безопасности при использовании пестицидов.

Ранее сообщалось, что весь отравленный мёд будет уничтожен.