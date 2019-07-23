Путин поручил доработать законы о защите детей от вредной информации

Согласно поручению российского лидера, правительство должно до 1 сентября представить предложения по совершенствованию законодательства.

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по совершенствованию российского законодательства в сфере защиты детей от вредной информации. В частности, предлагается исключить категорию 0+, сообщается на официальном сайте Кремля.

— Правительству РФ представить предложения по совершенствованию законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, предусмотрев исключение из классификации информационной продукции категории "информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет", — говорится в перечне поручений, составленном по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость", организованного общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" в мае текущего года.

Согласно поручению президента, срок выполнения — до 1 сентября 2019 года. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин дал поручение главам субъектов оперативно реагировать на сообщения СМИ о нарушении прав граждан.