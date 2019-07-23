В Роспотребнадзоре рассказали, как сохранить и укрепить здоровье

Заменив вредные жиры на полезные, можно улучшить своё здоровье и снизить риск развития болезней.

Роспотребнадзор составил список принципов здорового питания, которого необходимо придерживаться россиянам для сохранения и укрепления здоровья. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

В первую очередь специалисты советуют уравнять потребление и расход калорий. Рекомендуется ежедневно съедать как минимум 400 граммов овощей и фруктов, не учитывая при этом картофель и крахмалосодержащие корнеплоды.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали потреблять не менее 30% полезных жиров от общего количества калорий. Например, это три столовые ложки масла, два авокадо, 100 граммов арахиса или 100–140 граммов соевых бобов.

Количество насыщенных жиров не должно превышать 10%, а потребление трансжиров, содержащихся в кетчупе, майонезе, маргарине и кондитерских изделиях, и вовсе рекомендуется свести к 1% или вовсе исключить из рациона. Кроме того, нужно уменьшить потребление свободных сахаров, которыми богаты мёд, сиропы и соки. В этом случае приемлемая цифра равна 10%, что соответствует 50 граммам сахара или 12 чайным ложкам.

Специалисты посоветовали добавлять в пищу йодированную соль, менее пяти граммов в день. От алкоголя рекомендуется отказаться вовсе или хотя бы снизить его количество.

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