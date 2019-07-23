Подавший сигнал бедствия самолёт "Аэрофлота" успешно сел в Швеции

Самолёт "Аэрофлота", подавший сигнал бедствия после вылета из Осло, успешно приземлился в шведском аэропорту Гардермуэн. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".

— Самолёт рейса SU2175, следовавший по маршруту Осло — Москва, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка в аэропорту Осло прошла штатно, — говорится в сообщении перевозчика.

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на справочную воздушной гавани, причиной посадки стали неполадки в системе кондиционирования.

Как сообщалось ранее, Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот" подал сигнал бедствия в небе над Швецией.