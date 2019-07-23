Косачёв предрёк британской политике штормы и землетрясения при премьере Джонсоне

А вот российско-британские отношения ждёт всё то же "кладбищенское уныние", уверен сенатор.

Глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв критично отреагировал на избрание Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании. На его взгляд, внутреннюю политику страны теперь ждут "штормы и землетрясения", а вот в отношениях Москвы и Лондона никакого движения, а уж тем более веселья ждать не приходится.

— Британскую политику ждут штормы и землетрясения, осмелюсь предположить. А российско-британские отношения — всё то же кладбищенское уныние, в которое их уже давно ввергли в числе прочих упомянутый Джонсон и иже с ним, — написал сенатор в "Фейсбуке".

Тем не менее Косачёв добавил, что этот вопрос относится к внутренней британской компетенции, и, как любая другая нация, Британия имеет полное право выбирать себе любых лидеров. Даже таких экстравагантных, как Борис Джонсон.

Ранее во вторник стало известно, что бывший мэр Лондона, а также экс-глава британского МИД Борис Джонсон избран новым лидером Консервативной партии. Таким образом, он займёт кресло премьер-министра Великобритании, опередив в борьбе за премьерское кресло действующего министра иностранных дел Джереми Ханта.