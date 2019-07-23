Вертолёт с россиянами на борту потерпел крушение на севере Италии

По неустановленной причине винтокрылая машина рухнула в море. Из воды извлекли тело погибшей женщины, поиски продолжаются.

Вертолёт Robinzon R66 потерпел крушение над Лигурийским морем в районе итальянского города Ливорно вечером 22 июля. По предварительной информации, на борту находились россияне.

Как сообщили Лайфу в российском посольстве со ссылкой на правоохранительные органы республики, на борту действительно могли быть двое граждан РФ — мужчина и женщина.

Экстренные службы Ливорно немедленно выдвинулись в район падения вертолёта после сообщения о его крушении. Тело женщины обнаружили в воде без признаков жизни и доставили в порт Ливорно. Поиски мужчины продолжаются. Личности находившихся на борту также устанавливаются.

По данным местных СМИ, вертолёт взлетел с частной площадки у озера Комо, на севере Италии, и направлялся на Сардинию.

Как сообщал Лайф, ранее стало известно, что в одном из районов Адыгеи крушение потерпел вертолёт Ми-2.