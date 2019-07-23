Врачи спасли от ампутации левую руку истерзанной девочки из Ингушетии

Состояние семилетней Аиши стабилизировалось, ожоги успешно заживают, однако беспокойство врачей продолжает вызывать правая рука ребёнка.

Лечащим врачам избитой в Ингушетии собственной тётей семилетней девочки удалось сохранить ребёнку левую руку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля.

— Аппетит хороший. Рвоты нет. Девочку постепенно стали ставить на ножки, — говорится в сообщении пресс-службы.

Однако, по сообщениям медиков, сейчас левая рука обездвижена. Это связано с тем, что конечность девочки несколько дней подряд туго бинтовали дома и повредили нервные окончания. Полное восстановление функций нервов конечности займёт длительное время.

Сейчас врачи также озабочены состоянием правой руки ребёнка: у девочки наблюдается сухая гангрена пальцев и кисти и необратимые изменения в мышцах предплечья. Сейчас медики следят за состоянием правой руки и продолжают бороться за ткани, которые находятся в пограничном состоянии.

Что касается ожогов на ягодицах, то они успешно заживают, передают в пресс-службе. Общее состояние девочки стабильное, несмотря на то что врачи также обнаружили у ребёнка врождённый вывих левого тазобедренного сустава. Его лечением медики займутся после полного восстановления маленькой пациентки.

Напомним, девочку привезли для лечения в Москву 5 июля. Врачи выявили у Аиши многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже зажившие. По версии следствия, на протяжении длительного времени ребёнок подвергался истязаниям со стороны тёти, которая её воспитывала.