В Совфеде одобрили законы об отмене "зарплатного рабства"

Совет Федерации одобрил два закона, первый из которых уточняет порядок выбора работником зарплатного банка, а второй вводит штрафы за нарушение этого права работодателем. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Согласно новому закону, работник может предупредить работодателя о выборе зарплатного банка в течение 15 календарных дней вместо пяти, которые были ранее.

В свою очередь, штрафы за препятствование изменить кредитную организацию для работодателя составят от одной до пяти тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, от 10 до 20 тысяч для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч — для юридических лиц.

Ранее Совфед одобрил штрафы за нарушение режима труда и отдыха водителей.