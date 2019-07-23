Путин оценил тенденции развития Кабардино-Балкарии

Рост собственных доходов жителей республики вырос на 109%, что позволило существенно снизить долг.

Президент России Владимир Путин пожелал успехов в работе временно исполняющему обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову на встрече в Кремле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— В целом тенденции неплохие, я бы сказал, положительные, поэтому хочу пожелать вам успехов, — сказал Путин.

Президент отметил, что главная задача — выстроить хорошие рабочие отношения с федеральными министерствами и ведомствами. По словам Кокова, республика по многим показателям отстаёт от средних по стране, несмотря на положительные тенденции в социально-экономической сфере. Так, рост собственных доходов составил около 109%, что позволило сократить долг с 12 до 8 миллиардов рублей. Средняя заработная плата же увеличилась на 2,5% до 26,3 тысячи рублей.