Раскрыты подробности громкого дела банды "Емели", убивавшей воров в законе

Численность ОПГ насчитывала порядка 70 человек, совершённые заказные убийства расследовались "со скрипом".

Сотрудники МВД и Следственного комитета России раскрыли подробности дела банды Николая Емельянова, которая убивала воров в законе в Брянской и Калужской областях. Ранее в июле присяжные Московского окружного военного суда вынесли обвинительный приговор в отношении семерых участников преступной группировки.

По словам руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Калужской области Дмитрия Рыженко, численность банды "Емели" насчитывала порядка 70 человек.

— Наверное, основное отличие — это то, что Емельянов смог сплотить вокруг себя не только группировки преступные какие-то, которые работали, действуя в самом Брянске, но и из других регионов, это во-первых. Во-вторых, у него была огромная поддержка со стороны власть имущих в Брянске, — рассказал правоохранитель.

Он отметил, что во времена существования банды число заказных убийств в Брянской области в семь-восемь раз превышало аналогичные показатели в соседних регионах, при этом расследовались они "со скрипом".

Как уточнил заместитель начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел Главного управления уголовного розыска МВД Евгений Кузин, правоохранители пытаются разобрать более 50 преступлений, совершённых участниками группировки.

Кузин подчеркнул, что сотрудники силовых структур не питают иллюзий и не рассчитывают на то, что Емельянов сдастся.

— Если придёт, то будем объективно разбираться и, возможно, это позволит избежать пожизненного наказания, — уточнил он.

Николай Емельянов скрылся от правоохранителей в 2009 году, он находится в международном розыске.