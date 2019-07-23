Раскрыты подробности громкого дела банды "Емели", убивавшей воров в законе

618

Численность ОПГ насчитывала порядка 70 человек, совершённые заказные убийства расследовались "со скрипом".

Сотрудники МВД и Следственного комитета России раскрыли подробности дела банды Николая Емельянова, которая убивала воров в законе в Брянской и Калужской областях. Ранее в июле присяжные Московского окружного военного суда вынесли обвинительный приговор в отношении семерых участников преступной группировки.

По словам руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Калужской области Дмитрия Рыженко, численность банды "Емели" насчитывала порядка 70 человек.

Наверное, основное отличие — это то, что Емельянов смог сплотить вокруг себя не только группировки преступные какие-то, которые работали, действуя в самом Брянске, но и из других регионов, это во-первых. Во-вторых, у него была огромная поддержка со стороны власть имущих в Брянске, — рассказал правоохранитель.

Он отметил, что во времена существования банды число заказных убийств в Брянской области в семь-восемь раз превышало аналогичные показатели в соседних регионах, при этом расследовались они "со скрипом".

Как уточнил заместитель начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел Главного управления уголовного розыска МВД Евгений Кузин, правоохранители пытаются разобрать более 50 преступлений, совершённых участниками группировки.

Кузин подчеркнул, что сотрудники силовых структур не питают иллюзий и не рассчитывают на то, что Емельянов сдастся.

Если придёт, то будем объективно разбираться и, возможно, это позволит избежать пожизненного наказания, — уточнил он.

Николай Емельянов скрылся от правоохранителей в 2009 году, он находится в международном розыске.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×