Браконьер пытался ввезти в Россию 26 макак-нелегалок в "УАЗе-Патриот"

У нарушителя не было сопроводительных документов на животных, а также отсутствовали ветеринарные сертификаты Таможенного союза.

На границе Казахстана задержан 41-летний россиянин, который пытался незаконно провезти в страну 26 обезьян макак в своём автомобиле "УАЗ-Патриот". Об инциденте сообщила во вторник погранслужба соседней республики.

Животные были расфасованы по синтетическим мешкам, а разрешительных документов на их провоз у мужчины не оказалось.

Со слов задержанного, обезьян он купил в алма-атинском питомнике и намеревался отвезти в Москву — вероятно, для продажи. Животных у мужчины изъяли и пока вернули владельцу. О состоянии обезьянок не сообщается.

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