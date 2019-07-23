Оползень унёс жизни пяти человек в Турции

54

Фото © Twitter/ntvradyo

Причиной бедствия послужили сильные ливни, которые шли в регионе на протяжении нескольких дней.

В результате оползня на северо-западе Турции погибло пять человек. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Ещё два человека числятся пропавшими без вести. Сель сошёл в провинции Дюздже после сильных ливней 16–17 июля. Разрушению подверглось более 100 домов. Также сообщалось о гибели более 160 тысяч животных.

В спасательной операции принимают участие около 200 человек при поддержке вертолётов.

Ранее сообщалось, что в Японии из-за ливней объявлен наивысший уровень опасности.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×