Оползень унёс жизни пяти человек в Турции

Причиной бедствия послужили сильные ливни, которые шли в регионе на протяжении нескольких дней.

В результате оползня на северо-западе Турции погибло пять человек. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Düzce'de hasar tespiti yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

📌475 bina sel ve heyelandan etkilendi. 45'i ağır hasarlı, 85'i tamamen yıkıldı.

📌Heyelan riski taşıyan 66 bina yıkılacak.

📌Dere yatağındaki binaların taşınması önceliğimiz. pic.twitter.com/995NMBxoZP — NTV Radyo (@ntvradyo) July 23, 2019

Ещё два человека числятся пропавшими без вести. Сель сошёл в провинции Дюздже после сильных ливней 16–17 июля. Разрушению подверглось более 100 домов. Также сообщалось о гибели более 160 тысяч животных.

В спасательной операции принимают участие около 200 человек при поддержке вертолётов.

Ранее сообщалось, что в Японии из-за ливней объявлен наивысший уровень опасности.