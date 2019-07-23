Оползень унёс жизни пяти человек в Турции

В результате оползня на северо-западе Турции погибло пять человек. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Düzce'de hasar tespiti yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:— NTV Radyo (@ntvradyo) July 23, 2019
📌475 bina sel ve heyelandan etkilendi. 45'i ağır hasarlı, 85'i tamamen yıkıldı.
📌Heyelan riski taşıyan 66 bina yıkılacak.
📌Dere yatağındaki binaların taşınması önceliğimiz. pic.twitter.com/995NMBxoZP
Ещё два человека числятся пропавшими без вести. Сель сошёл в провинции Дюздже после сильных ливней 16–17 июля. Разрушению подверглось более 100 домов. Также сообщалось о гибели более 160 тысяч животных.
В спасательной операции принимают участие около 200 человек при поддержке вертолётов.
Ранее сообщалось, что в Японии из-за ливней объявлен наивысший уровень опасности.
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