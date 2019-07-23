В Крыму фотографы избили туристов, не заплативших за снимки с орлом — видео

Глава Администрации Судака назвал напавших фотоживодёрами, а сам случай — вопиющим.

В курортном городе Судаке в Крыму фотографы избили туристов, не заплативших за снимки с орлом. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил журналист Сандро Кириак, опубликовав видео момента нападения.

— Сколько раз уже сказано: это не просто фотографы с животными — это реальные вымогатели денег. Это грабёж и разбой, сами посмотрите, — написал Кириак.

Он отметил, что ролик, который был снят 22 июля у стен Судакской крепости, ему прислал "надёжный друг".

Глава Администрации Судака Андрей Некрасов назвал случившееся вопиющим случаем и отметил, что в данном случае "речь идёт уже об уголовной ответственности". Он подчеркнул, что "фотоживодёров" не пугают регулярно выписываемые административные протоколы.

Как сообщили Лайфу в местном ОМВД РФ, в настоящее время "проводится проверка видео, где осуществляется явное правонарушение".