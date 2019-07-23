Туристы попали в больницу после плавания в токсичном озере

Водоём образовался на месте бывшего вольфрамового рудника, из-за чего вода приобрела красивый бирюзовый оттенок, но стала чрезвычайно опасна для здоровья.

Сразу нескольким туристам в испанском регионе Галисия потребовалась медицинская помощь после посещения озера Монте-Неме. У молодых людей диагностированы аллергические реакции, рвота, раздражение кожи и глаз, сообщает таблоид The Sun. Все пострадавшие говорят, что решили искупаться в озере из-за красивого оттенка воды и эффектных фотографий.

— Я погрузилась в воду, потому что она была прекрасна, — приводит объяснение одной из пострадавших издание.

Отметим, испанское озеро Монте-Неме стабильно притягивает туристов со всего мира благодаря необычному цвету воды. Однако местные жители иногда называют это место "Галисийский Чернобыль". Всё из-за того, что почти весь 20-й век вместо водоёма там находился вольфрамовый рудник. После остановки деятельности и затопления в воду стали поступать токсичные вещества, которые и придали воде в озере бирюзовый оттенок. Но одновременно сделали её опасной для здоровья.

Как отмечают туристы, около озера не было никаких предупреждающих знаков или табличек, что в нём нельзя плавать. Инцидент стал очередным поводом для местных экологических активистов требовать от местных властей закрыть доступ туристов к озеру.

Впрочем, большинство приходящих к озеру лишь предпочитают фотографироваться на его фоне и не более.