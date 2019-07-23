В России резко выросла стоимость услуг тамады

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Фото © Свадебный портал № 1

Цена на ведущего в основном зависит от степени его популярности или современных взглядов.

Тамаду на свадьбу или любое другое торжество стало заказать значительно дороже. Средняя стоимость услуги достигла 20,4 тысячи рублей в июне этого года, что на 6,2% выше, чем в прошлом году. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает портал News.ru.

Как отмечает издание, самыми "дорогими" тамада признаны в подмосковных Люберцах, а вот самыми "дешёвыми" — в Воткинске Удмуртской Республики. В свадебных агентствах подчёркивают, что цена выступления зависит, в частности, от профессионализма. К примеру, дороже обойдётся ведущий свадьбы, который имеет популярность или современные взгляды на проведение праздников.

При слове "тамада" возникает фигура шута, который делает всё по старинке. Его труд рассчитан на определённый класс людей. На нашем профессиональном жаргоне тамада — это "колхоз", — отмечает собеседник портала.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске жених выкрал гонорар у тамады на собственной свадьбе.

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