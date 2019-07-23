В России резко выросла стоимость услуг тамады

Цена на ведущего в основном зависит от степени его популярности или современных взглядов.

Тамаду на свадьбу или любое другое торжество стало заказать значительно дороже. Средняя стоимость услуги достигла 20,4 тысячи рублей в июне этого года, что на 6,2% выше, чем в прошлом году. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает портал News.ru.

Как отмечает издание, самыми "дорогими" тамада признаны в подмосковных Люберцах, а вот самыми "дешёвыми" — в Воткинске Удмуртской Республики. В свадебных агентствах подчёркивают, что цена выступления зависит, в частности, от профессионализма. К примеру, дороже обойдётся ведущий свадьбы, который имеет популярность или современные взгляды на проведение праздников.

— При слове "тамада" возникает фигура шута, который делает всё по старинке. Его труд рассчитан на определённый класс людей. На нашем профессиональном жаргоне тамада — это "колхоз", — отмечает собеседник портала.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске жених выкрал гонорар у тамады на собственной свадьбе.