Фигуранты дела о ЧП в лагере в Хабаровском крае не видят своей вины

В ближайшее время следователи намерены запросить для Бурлакова и Кузнецова меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемые по делу о смертельном пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае на допросе сослались на то, что в ходе предварительных проверок им не было вынесено никаких предписаний. Об этом Лайфу сообщил источник в полиции.

Директор коммерческой организации "Экстрим сервис", которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми", Виталий Бурлаков и директор лагеря Максим Кузнецов помещены в ИВС СК Солнечного района. Подозреваемые не смогли прояснить ситуацию о законности установки палаточного лагеря и оказания услуг, предоставив лишь санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление деятельности на всей территории горнолыжного курорта "Холдоми". Лайфу сообщили, что на допросе они придерживались тактики "что не запрещено, то разрешено".

В ближайшее время следователи намерены потребовать меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, пожар на территории лагеря произошёл среди ночи, когда дети уже спали. Сразу стало известно о первой жертве пожара, ею оказалась девочка, которой сегодня должно было исполниться 11 лет. А утром в реанимации умерли две её подруги и ещё один мальчик.