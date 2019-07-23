В Тюменской области залезшего в трансформаторную будку подростка убило током

В городе Ишиме Тюменской области 13-летний подросток скончался от удара током после того, как залез в трансформаторную будку на заброшенной территории. Об этом со ссылкой на региональное СУ СК РФ сообщает Ura.ru.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ещё один подросток пострадал после удара током. Он госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее Лайф сообщал, что в Архангельской области подросток погиб при попытке украсть кабель из трансформаторной будки.
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