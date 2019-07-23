Военному атташе Кореи вручили ноту после инцидента с ВКС РФ над Японским морем

Российские военные оценили действия южнокорейских лётчиков как неправомерные и опасные.

Военному атташе Южной Кореи была вручена нота в связи с действиями экипажей южнокорейских истребителей F-15K и F-16K в небе над Японским морем, где в этот момент полёт осуществляли самолёты ВКС РФ. Об этом РИА "Новости" сообщил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

— По сегодняшнему факту неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолётов военному атташе Республики Корея вручена соответствующая нота, — сказал представитель военного ведомства России.

Напомним, южнокорейские СМИ распространили 23 июля сообщения со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея, что российские военные самолёты якобы дважды нарушили южнокорейское воздушное пространство в районе Японского моря. В результате чего по тревоге были подняли корейские истребители F-15K и F-16K, которые выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов в стороны самолётов ВКС РФ.

Позднее эту информацию категорически опровергло Минобороны РФ. Российские военные отметили, что полёт бомбардировщиков Ту-95МС проходил строго над нейтральными водами, границ российские самолёты не нарушали, а непрофессионализм показали именно южнокорейские пилоты, которые даже не попытались выйти на связь с российскими экипажами.