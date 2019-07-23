СК показал кадры осмотра дома под Краснодаром, где отец держал сына на цепи

Следователи изучают условия воспитания ребёнка, который по решению суда жил с папой.

Следственный комитет России показал кадры осмотра дома в Белореченском районе Краснодарского края, где 46-летний отец держал на цепи 10-летнего сына. У дома стоит автомобиль Mitsubishi Pajero, во дворе стоит турник и висит боксёрская груша, рядом — несколько деревянных построек.

В настоящее время мальчик находится в реабилитационном центре, а в отношении его родителя возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы. В ходе расследования правоохранители тщательным образом изучат условия жизни и воспитания ребёнка в данной семье. Несовершеннолетний жил с отцом с 2016 года по решению суда.

Напомним, 10-летний Тихон пришёл с цепью на шее в продовольственный магазин, пока его отец и беременная мачеха отправились в перинатальный центр — у женщины началась родовая деятельность. Мальчик рассказал, что на цепь его периодически сажал папа. 46-летний мужчина при этом утверждает, что сын приковал себя сам.