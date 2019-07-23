Каскадёр Вина Дизеля впал в кому после прыжка с балкона на съёмках "Форсаж-9"

Съёмки картины временно приостановили. Премьера запланирована на май следующего года.

Каскадёр американского актёра Вина Дизеля Джо Уоттс получил серьёзные травмы во время работы над фильмом "Форсаж-9" и впал в кому. Об этом сообщает The Sun.

Уоттс получил травму во время съёмки сцены, где ему пришлось прыгать с балкона. Его сразу же доставили в Королевскую больницу Лондона. После этого съёмки были остановлены.

Joe Watts, el doble de acción de Vin Diesel, en coma tras sufrir una aparatosa caída desde 10 metros de altura en el set de rodaje de "Fast & Furious 9" https://t.co/OHOlIcfQxn pic.twitter.com/ghyLse4p9S — exclusiva digital (@exclusivadg) July 23, 2019

— Джо впал в кому. Сейчас всё стабильно, он находится под пристальным наблюдением врачей, — рассказала жена каскадёра Тилли Пауэлл.

Уоттс известен по работам во многих голливудских блокбастерах, среди которых "Игра престолов", "Миссия невыполнима. Последствия", "Человек-паук. Вдали от дома" и других.

Премьера фильма "Форсаж-9" запланирована на 20 мая 2020 года. Помимо Дизеля в главных ролях предстанут Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Хелен Миррен.

Ранее Дизель опубликовал видео со съёмок "Форсажа-9".