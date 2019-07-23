Каскадёр Вина Дизеля впал в кому после прыжка с балкона на съёмках "Форсаж-9"

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Фото © Frazer Harrison / Getty Image

Съёмки картины временно приостановили. Премьера запланирована на май следующего года.

Каскадёр американского актёра Вина Дизеля Джо Уоттс получил серьёзные травмы во время работы над фильмом "Форсаж-9" и впал в кому. Об этом сообщает The Sun.

Уоттс получил травму во время съёмки сцены, где ему пришлось прыгать с балкона. Его сразу же доставили в Королевскую больницу Лондона. После этого съёмки были остановлены.

— Джо впал в кому. Сейчас всё стабильно, он находится под пристальным наблюдением врачей, — рассказала жена каскадёра Тилли Пауэлл.

Уоттс известен по работам во многих голливудских блокбастерах, среди которых "Игра престолов", "Миссия невыполнима. Последствия", "Человек-паук. Вдали от дома" и других.

Премьера фильма "Форсаж-9" запланирована на 20 мая 2020 года. Помимо Дизеля в главных ролях предстанут Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Хелен Миррен.

Ранее Дизель опубликовал видео со съёмок "Форсажа-9".

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