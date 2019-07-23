Бывший тренер Максима Дадашева скорбит о его гибели: Он был мне как сын

Всё боксёрское сообщество выражает соболезнования в связи с гибелью молодого спортсмена.

Заслуженный тренер России Руслан Дотдаев познакомился с Максимом Дадашевым, когда тому было всего 16 лет. Он был рядом, когда спортсмен начал свой профессиональный путь в боксе. Но уже тогда, совсем молодым юношей, Дадашев проявлял качества, необходимые для чемпиона. Тренер вспоминает, что в будущем воспитаннике его привлекло упорство и самоотдача, с которой тот работал.

— Это был человек огромных волевых качеств, амбициозный, целеустремленный, но в то же время необыкновенно ранимый. Это сочетание, наверное, и создаёт талантливого спортсмена, — рассуждает Дотдаев в беседе с Лайфом.

По словам тренера, смерть своего известного воспитанника он воспринимает как глубокую личную боль и потерю.

— Он был для меня как сын, как второй ребёнок, — говорит он. — Трудно подобрать слова. Слишком многое нас с ним объединяло.

Напомним, что 20 июля состоялся поединок Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Бой остановили после одиннадцатого раунда. Россиянина вынесли на носилках: у него диагностировали тяжёлый отёк мозга.

Ранее сообщалось, что Дадашев находится в критическом состоянии после проведённой трепанации черепа, однако организм россиянина всё-таки не справился. Сегодня российский боксёр скончался в американской больнице на 29-м году жизни.

Федерация бокса России организует перевозку тела Максима Дадашева в Россию и возьмёт все расходы на себя.