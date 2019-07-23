Зеленский возмутился отсутствием Луценко на заседании: Я его ждал и хотел видеть

Накануне пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины заявила, что глава ведомства пребывает в официальном отпуске.

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился отсутствием генерального прокурора страны на отчёте по расследованию дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает Newsone.

— Я его ждал и хотел видеть. Если отпуск, так отпуск, — заявил украинский лидер в ходе брифинга.

Накануне в Генпрокуратуре Украины объяснили "исчезновение" Луценко, заявив, что глава ведомства находится в отпуске.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля. Порядка десяти лет он работал на телевидении России, а последние годы своей жизни провёл в Киеве, где работал в издании "Украинская правда", а также на радио "Вести". Главной версией убийства журналиста украинские следователи считают месть за профессиональную деятельность.