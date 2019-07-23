В Белоруссии ввели уголовный срок за оправдание нацизма

Президент Беларуси Александр Лукашенко ввёл уголовную ответственность за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

В частности Лукашенко внёс изменения в 130-ю статью Уголовного кодекса страны. Согласно новым поправкам в нормативном акте, умышленные действия по реабилитации нацизма будут приравниваться к разжиганию расовой, национальной, религиозной вражды или унижению национальной чести и достоинства.

За такое нарушение документом предусматривается уголовная ответственность сроком до пяти лет лишения свободы.

Ранее Лукашенко заявлял, что в Беларуси навсегда сохранят правдивую историю о Великой Отечественной войне и "передадут будущим поколениям понимание того, что единство, вера в себя и истинная любовь к Родине — надёжная защита от любой угрозы".