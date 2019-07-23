Виталия Кличко вызвали на допрос по делу о земельных махинациях

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Фото © Facebook/merkieva

Речь идёт о сделке с компанией, получившей для строительства дома на проспекте Победы 0,14 гектара земли.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило повестку на допрос мэру Киева Виталию Кличко. Об этом сообщает издание Страна.ua.

Повестка вручена по одному из дел по земельным махинациям, которые были возбуждены по заявлению адвоката Марины Париновой, — говорится в сообщении.

Паринова — партнёр юриста Андрея Портнова, работавшего первым заместителем главы администрации бывшего президента Виктора Януковича. Отмечается, что допрос состоится 26 июля.

На прошлой неделе ГБР начало расследование дела о возможных земельных махинациях, совершённых Кличко. Так, речь идёт о сделке с компанией, получившей 0,14 гектара земли для строительства дома на проспекте Победы.

Ранее на Украине завели уже 11 уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко.

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