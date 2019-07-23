Виталия Кличко вызвали на допрос по делу о земельных махинациях

Речь идёт о сделке с компанией, получившей для строительства дома на проспекте Победы 0,14 гектара земли.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило повестку на допрос мэру Киева Виталию Кличко. Об этом сообщает издание Страна.ua.

— Повестка вручена по одному из дел по земельным махинациям, которые были возбуждены по заявлению адвоката Марины Париновой, — говорится в сообщении.

Паринова — партнёр юриста Андрея Портнова, работавшего первым заместителем главы администрации бывшего президента Виктора Януковича. Отмечается, что допрос состоится 26 июля.

На прошлой неделе ГБР начало расследование дела о возможных земельных махинациях, совершённых Кличко. Так, речь идёт о сделке с компанией, получившей 0,14 гектара земли для строительства дома на проспекте Победы.

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